Румен Христов. По думите му политическата ситуация ясно показва, че възможностите за съставяне на стабилно управление в рамките на настоящия парламент са изчерпани.
Христов подчерта, че в последните години страната е изпълнила ключови стратегически цели – членството в НАТО, присъединяването към Шенген и влизането в еврозоната.
Според него сега очакванията на българските граждани са насочени към реални резултати в икономиката и осезаемо повишаване на доходите. "Основната ни цел за следващия политически период е българските граждани да имат европейски доходи. Трябва да наваксаме изоставането спрямо останалите европейски държави“, заяви Христов в ефира на NOVA.
Лидерът на СДС определи предишната управленска коалиция като изключително трудна, най-вече заради участието на БСП. Той подчерта, че не би бил сред най-удовлетворените, ако отново се стигне до управление с левицата.
По думите му, ако след предсрочните избори в парламента влязат същите политически формации, вероятността за постигане на устойчиво споразумение е минимална, което може да доведе до нови избори.
Христов коментира и евентуалното участие на президента Румен Радев в политически проект, като заяви, че подобна формация би се ориентирала към леви партии – нещо, което е в разрез с идеологията на СДС. "С такъв проект трудно бихме намерили общ език“, допълни той.
Румен Христов подчерта, че за България е от ключово значение да продължи да гледа към Европа и да задълбочава европейската си интеграция. По отношение на изборния процес той заяви, че най-добрият вариант е да се запази възможността за гласуване както с машини, така и с хартиени бюлетини.
Румен Христов: С политически проект на Румен Радев трудно бихме намерили общ език
© NOVA
Още по темата
/
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени?
18:01
Правителството създаде организация за преминаване на администрацията към утвърдения модел за "модерно работно място"
09.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Доц. Чолаков: Борисов и Пеевски са тези, които дирижират политическите процеси, но не трябва да се изключва и ролята на президента Радев
07.01
Реклама
Още от категорията
/
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
17:45
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
11:02
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10:44
МЗХ удължава срокове за стопаните защото две от електронните системи няма да работят до 12 януари
10:03
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
09:49
Патриарх Даниил за посещението при Вартоломей: Обсъдихме спорни въпроси като статута на Украинската църква
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.