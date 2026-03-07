Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
Това каза бившият министър на вътрешните работи и председател на ПП АБВ Румен Петков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
Така Петков коментира изказването на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски отпреди дни, че правителството е знаело за планираните удари от страна на Израел и САЩ срещу Иран.
"Аз лично съветвам всички наши сънародници, които бяха подложени на това издевателство, да съдят българското правителство за това, че не ги е предупредило. Българското правителство има конституционни задължения, те са се клели пред Народното събрание и въпреки това не предупредиха нашите сънародници. Това престъпление трябва да бъде преосмислено от всички ни“, категоричен бе Румен Петков.
