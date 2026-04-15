Ние вече победихме, постигнахме една огромна победа и това е, че българите се освобождават от страха. Това заяви пред журналисти в Кюстендил лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС. Радев проведе предизборна среща в града.

"В много региони те са притискани, мачкани, нямат право на собствена позиция по отношение на политическите въпроси, нямат право на политически предпочитания дори. Тези хора все повече чупят оковите на страха. Това е най-важната победа. Моето послание е ясно – българите на 19 април да излезем и масово да гласуваме, така както направиха унгарците, за да удавим целия този купен и манипулиран вот в море от свободни гласове. Това е най-важното, което трябва да направим“, каза още Румен Радев.

Пред изпълнената до краен предел зала на кюстендилския театър Румен Радев посочи, че целта на "Прогресивна България“ е да бъде мощна политическа алтернатива, която да върне най-сетне вярата в собствената ни държава и в собственото ни бъдеще.

Той подчерта, че поставените цели са прости и ясни. На първо място е да се освободят хората от страха. Втората важна цел е да бъде изхвърлен от политическата власт порочният управленски олигархичен, "сглобкаджийски“ модел и да бъде възстановена справедливостта.

Освен това трябва да се проведе дълбока реформа на МВР и специалните служби, както и ревизия на обществените поръчки. Сред приоритетите са още силна икономика, подкрепа за българския бизнес и развитие на селското стопанство.

Радев говори и за здравеопазването, даване на тласък на културата, връщане на масовия спорт и патриотичното образование сред младите. Сред приоритетите е и силна, боеспособна и модерна армия.

Лидерът на "Прогресивна България“ критикува служебното правителство и подадената информация по сигнали за извършване на хибридна намеса в изборите, което според него е сериозно посегателство върху изборния процес в България.

"Трябва масово да гласуваме, защото това са нашите избори и само ние можем да решаваме кой и как да избира нашето Народно събрание. Само ние можем да защитим нашите демократични правила, по които да работим. Ние нямаме нужда някой отвън да идва да ни защитава или да търси някаква измислена хибридна намеса“, каза още Радев.

Според него унгарските избори са доказали, че никоя власт не може да устои на масовия народен вот.

"Ако и ние гласуваме с 80% активност на изборите, със сигурност Пеевски и Борисов ще слязат от политическата сцена. Орбан даде урок как се посреща изборно поражение. В неделя българите ще покажат вратата на партиите от статуквото и ще видим как Пеевски, Борисов, Василев и Денков посрещат изборната загуба. Затова и отсега използват всякакви манипулации и лъжи, за да дискредитират изборния процес. Само с висока избирателна активност може да удавим техните лъжи, манипулации и купен вот в море от свободни гласове“, допълни Радев.

Той беше категоричен, че "Прогресивна България“ ще работи за България и ще се води изцяло от българския национален интерес. Няма да се правят коалиции с Пеевски и Борисов и няма да се правят "сглобки“ с лъжци и интриганти, защото страната има нужда от стабилно управление.

"Ще направим всичко възможно да сформираме решително и устойчиво правителство. България има нужда от стабилно управление. Ще положим максимални усилия да го постигнем, защото светът не чака нас. Обстановката се развива динамично и без стабилно управление кризите ще се задълбочават“, заяви Румен Радев.

Той допълни, че по отношение на кризата с горивата са разработени 25 мерки, които да защитят не само уязвимите групи от населението, но и да съхранят конкурентоспособността на българската икономика.