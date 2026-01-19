Румен Радев.
"Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен президент", каза президента. Той съобщи, че още утре ще депозира оставка.
"Преди девет години Вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам държавния и обществен интерес", каза той.
Време е да сложим край на примирението, заяви Румен Радев. Той благодари на всички, "които са му вдъхвали кураж", благодари на екипа си, съпругата си.
Президентът попита защо българите спряха да гласуват и да вярват на медиите, защо заляха площадите, защо хората се чувстват бедни и живеят в несигурност.
"Порочният управленски модел има външните признаци на демокрацията, но функционира по механизмите на олигархията. Политиката се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание", каза той.
Румен Радев: Днес за последен път се обръщам към вас като президент!
Още по темата
/
Вигенин: Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока
20:52
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
20:31
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
18:56
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
18:56
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
15:19
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
07.01
Още от категорията
/
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
17:09
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
16:17
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:27
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:17
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
11:39
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:23
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
10:06
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.