Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
България - като член на Европейския съюз, е  важен фактор в европейската икономика и вече е част от еврозоната. Смятам, че усилията ни трябва да се насочат в две основни направления - преодоляване на негативите от прибързаното и неподготвено влизане в еврозоната и в същото време пълноценно използване на възможностите, които тя дава. Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот чрез ускорен икономически растеж и модернизация. Това заяви Румен Радев на на Софийския икономически форум 2026. 

Това е първото изявление на Радев след напускането му на президентската институция.

"Обществото има огромна енергия и желание за промяна, зависи от нас да я насочим и трансформираме по такъв начин, че да имаме оздравяване на държавността и превръщането на България в демократична, свободна и просперираща европейска държава - такава, каквато заслужава да бъде", каза още той. 

В този свят интересите вече не се крият зад ценности. Системите и правилата рухват, преди да сме изградили нови. Дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия. Очевидно е, че ако следваме сегашната траектория на геополитиката, ще има и следващи конфликти – военни, икономически, технологични - които ще пренареждат сферите на влияние", каза още Радев.