Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. Това написа тази сутрин във Facebook президентът в оставка Румен Радев.
"През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.
Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!
Готови сме, можем и ще успеем!", пише още той.
Пловдивчанин_1
преди 16 мин.
Аскюфския каунь да се прибира в казармата !
