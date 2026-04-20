"Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха "Прогресивна България“. Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип. " Това заяви лидерът на партията Румен Радев в профила си във Феусбук.

Радев коментира резултатите от вчерашния вот:

Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого.

Благодаря и на всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България.

Благодаря на хората в комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление "купен вот“.

Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието от българската политика все още е голямо и това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор.

"Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Най-сетне това е победа и на морала.

Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите.

Благодаря за доверието!

Всичко друго ще коментираме след окончателните резултати."

Припомняме, че по данни към 10:00 часа при обработени 91.68% СИК протоколи в РИК "Прогресивна България" печели убедително изборите с 44.69%.

По предварителни изчисления, партията на Радев и коалицията му ще получат 110 места в бъдещия парламент. Втори с 43 депутати остават ГЕРБ-СДС.