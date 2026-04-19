Готови сме на сътрудничество с всеки, който приема нашите идеи. Това каза лидерът на “Прогресивна България" Румен Радев, който упражни правото си на глас минути след 10 часа в столичната гимназия по транспорт “Макгахан" Той избра да гласува с машина, предаде репортер на ФОКУС.

Радев пристигна с личния си автомобил “Шкода". “Много са важните въпроси, които трябва да се решат в следващия парламент. Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот", посочи Радев, след като даде своя вот.

“Днес България има историческия шанс да скъса веднъж за завинаги с олигархичния модел "Пеевски – Борисов". И това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме", заяви лидерът на "Прогресивна България".

"Аз призовавам най-важното в днешния ден всеки български граждани, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единственият начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата", каза Радев.

Той посочи, че много са важните въпроси, които трябва да се решат, като трябва да се започне с възстановяването на справедливостта: "Това означава избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него, от там да чакаме, разбира се, този ВСС да избере нов главен прокурор. Но трябва да се заем с много-много други неща. Виждате какъв е ръста на цените. Виждате в какво състояние се намират хиляди български граждани с този ръст на цените. Така, че ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването, качеството на храните да бъде под по-голям контрол."