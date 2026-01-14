Румен Радев: Не може да има силна и достойна България, ако не завещаем на идните поколения подвига, саможертвата и вярата на нашите предци в бъдещето
©
Белово продължава да впечатлява с висок дух, забележителна историческа памет, единство и доказан през годините стремеж за напредък, но няма как да е иначе, защото всичко това е заложено от вашите предци от Възраждането. Това заяви президентът Румен Радев в Белово, където участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество. В рамките на честването държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили прие почетния строй на представителните части на Българската армия и присъства на традиционното запалване на ритуалния огън на площада на града.
В приветствието си към жителите на Белово президентът Радев открои себеотрицанието на предците им в съдбоносната за българския народ борба за национално освобождение. "България би изглеждала по друг начин, ако те не се бяха влели в Априлското въстание, ако нямаше стотици доброволци от вашия край, които да следват и съпровождат победоносния поход на освободителните руски войски“, посочи държавният глава и благодари на жителите на града, че на днешния ден са изпълнили площада на Белово заедно с децата си. "Не може да има силна и достойна България, ако не завещаем на идните поколения подвига, саможертвата и вярата на нашите предци и тяхната вяра в бъдещето на България. Тя е в кръвта ни“, призова президентът.
Румен Радев припомни думите на революционера Тодор Каблешков, според когото ако има хора, които "биха дали мило и драго за просвещението си – това са беловци“. Запаленият огън на площада на Белово, така както са били посрещнати освободителите в мразовитите януарски дни на 1878 г., е не просто ритуално отбелязване на миналото, а показва цената на свободата и възвърнатото достойнство на народа ни, посочи още президентът. "Светлината от този огън огрява и стойностите и добродетелите, върху които градим нашето настояще и бъдеще“, допълни Румен Радев, съобщи Президентството.
Държавният глава призова множеството на площада да запази любовта към бащиния край и България, за да може тази сила да продължи да го обединява. Румен Радев поздрави гражданите и общинското ръководство за единството в името на по-прогресивен и развиващ се Беловски край. "Тази вечер с енергията си давате пример и надежда за бъдещето на България", подчерта още президентът.
Още от категорията
/
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини
14.01
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
14.01
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да прием...
21:42 / 14.01.2026
Тихомир Безлов: Българските криминални мрежи стоят зад износа на ...
21:22 / 14.01.2026
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на избор...
21:21 / 14.01.2026
Васил Велев: Данъчната система е единственото ни конкурентно пред...
21:23 / 14.01.2026
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, докато оказват влияние на...
19:54 / 14.01.2026
Президентът: НС има нужда от време, за да направи изборни промени...
19:11 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.