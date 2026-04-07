Най-големият ни враг е вътре в нас и това е апатията, примирението и заблудата, че нищо не зависи от нас. Напротив, всичко зависи от нас. Това каза лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев в интервю за журналиста Мартин Карбовски, цитиран от ФОКУС.

Президентът (2017 – 2026 г.) обозначи като друг враг "националния комплекс", който се е загнездил у някои хора и ги кара да се срамуват от историята ни, традициите ни, дори от националния ни флаг. "Срамът от родолюбието се лекува с кураж, с отстояване на традициите и на историята ни", заяви Румен Радев.

Според него апатията и примирението се лекуват с гласуване и работа.

"Водещите държави инвестират не само в наука и във високи технологии, а и в патриотичното възпитание от най-ранна детска възраст. Ние забравихме това и даже се срамуваме, че може да има такова патриотично възпитание“, отбеляза лидерът на "Прогресивна България“. Той добави, че от това страдат както образованието, така и културата.

Румен Радев обърна внимание и на факта, че голяма част от предизборната програма на коалицията е фокусирана върху демографията, защото това е един от най-тежките проблеми пред страната.

Демографията не е само целенасочена политика за постигане на по-висока продължителност на живота, за по-ниска смъртност и по-голяма раждаемост, а е целият комплекс от действията на едно управление - в образованието, в здравеопазването, в развитието на инфраструктурата, социалната дейност и икономиката. "Както и в създаването на високоплатени работни места и привличането на инвестиции", посочи лидерът на "Прогресивна България“.

По думите на Радев за младите хора върховенството на правото е не по-малко важно, защото от наличието на справедливост в обществото също зависи дали един млад мислещ човек ще избере да остане в България, или не.