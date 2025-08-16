Румен Радев коментира пред журналисти провелата се в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде репортер на "Фокус".
По думите на държавния глава срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички за постигане на мир.
"Тук предстои да наблюдаваме метаморфозите на всички онези, вкл. българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Аз отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още повече загуба на територия. Надявам се да го осъзнават", заяви Радев.
