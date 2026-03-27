Румен Радев, който бе на посещение във Варна, в Двореца на културата и спорта.
По време на събитието бе представена листата с кандидати за народни представители от 3 МИР - Варна за 52-рото Народно събрание на коалицията. Неин водач е Илин Димитров – експерт с опит в туризма, академичната дейност и държавната администрация.
"Често се сещам за Варна - дори когато съм в София и посрещам държавни глави от цял свят, защото ги водя непременно в Националния исторически музей. И познайте къде се задържаме най-много - пред най-старото обработено от човек злато, което идва от Варненския некропол и ясно показва, че тук е било и продължава да бъде средище на култура, знание и напредък, сещам се за Варна, когато говоря за професионализъм. Сещам се за Варна и когато искам да дам пример, че България може да бъде водеща сила в някои области, сещам се за Варна, когато давам пример за безобразни обществени поръчки - много завишени цени и некачествено изпълнение – говоря за булевард "Васил Левски“ във вашия град", каза Радев.
"Разбрах, че с морето трябва да се отнасяш с огромно уважение“, каза той и припомни първото си посещение в града по време на първата му президентска кампания.
"Спомням си какво ви обещах - да бъда вашият глас. Беше ми изключително трудно, но се стараех всеки ден да изпълня обещанието си и затова имах чести сблъсъци с управляващите", каза той и допълни:
"Обещаваха ви, че магистрала "Хемус“ ще бъде готова през 2017 г. – не може морската ни столица да бъде в застой.“
"България е богата държава, а живеем бедно – България не е бедна държава, а е лошо управлявана. Нагледахме се на всякакво управление, на всякакви сглобки и на всякакви кражби – затова аз взех това нелекo решение да напусна президентската институция, защото ние имаме много ясна цел и призвание – да изхвърлим порочния олигархичен модел от властта, да им спрем достъпа до публичните финанси и да спрем кражбите.“
"Преди два дни заявих, че ще отстраним модела "Борисов - Пеевски“. Видях, че Борисов реагира много остро, аз ще отговоря - няма модел "Борисов - Пеевски“, има модел "Пеевски – Борисов", каза още лидерът на коалицията.
Румен Радев: Варна, често се сещам за вас!
