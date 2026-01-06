Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.
''Партиите ясно заявиха, по време на консултациите, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези избирателни промени, така че да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете", каза президентът и призова за 100% машинно гласуване.
На въпрос дали ще се яви на предсрочните парламентарни избори със свои политически проект, Радев отговори:
"Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме партиите. Тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет".
Радев коментира и темата за растящото напрежение между САЩ и Венецуела:
"Вие сте свидетели, че управляващите положиха неистови усилия, за тази една година, да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция като започнем от срещата на върха на НАТО през сесията на общото събрание на ООН и други формати, но сега странно при такава голяма активност и желание да се изразяват във външната политика - сега странно мълчат".
Радев посочи, че "Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента.
"Този ред вече се разпада, ние сме свидетели на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност'', каза той и заяви, че ситуацията е знак, че трябва да бъдат полагани повече грижи за Българската армия, за собствените отбранителни способности.
Президентът участва в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет.
"Честито Богоявление! Да се множат способностите и успехите на войската ни! Както знаете партиите са още в почивка. Но възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група", каза той по повод празника.
Румен Радев: Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство
© ФОКУС
Още по темата
/
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Проф. Константинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
22.12
Още от категорията
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
12:47
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла и да залага на "черно и червено"
04.01
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна е в пика на грип А
10:53
Актуални теми
DeCommunism
преди 1 ч. и 7 мин.
Първо ТОТАЛНА забрана на фалшивите машини и след това незабавни избори!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.