Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Както знаете партиите са още в почивка. Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство", заяви пред журналисти президентът Румен Радев, предаде репортер на ФОКУС.

''Партиите ясно заявиха, по време на консултациите, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези избирателни промени, така че да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете", каза президентът и призова за 100% машинно гласуване.

На въпрос дали ще се яви на предсрочните парламентарни избори със свои политически проект, Радев отговори:

"Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме партиите. Тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет". 

Радев коментира и темата за растящото напрежение между САЩ и Венецуела: 

"Вие сте свидетели, че управляващите положиха неистови усилия, за тази една година, да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция като започнем от срещата на върха на НАТО през сесията на общото събрание на ООН и други формати, но сега странно при такава голяма активност и желание да се изразяват във външната политика - сега странно мълчат". 

Радев посочи, че "Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента. 

"Този ред вече се разпада, ние сме свидетели на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност'', каза той и заяви, че ситуацията е знак, че трябва да бъдат полагани повече грижи за Българската армия, за собствените отбранителни способности. 

Президентът участва в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет.

"Честито Богоявление! Да се множат способностите и успехите на войската ни! Както знаете партиите са още в почивка. Но възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група", каза той по повод празника.