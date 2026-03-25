Румен Радев.
"Трябва да поправим ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но веднага се съюзиха с него. Които го легитимираха и му поднесоха властта на тепсия и убиха по този начин надеждата на всички ни, че може да има реална промяна, принципи и морал в политиката", каза Радев.
"Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото пак продължава да я държи чрез "домовата книга“, която въведоха по отношение на служебното правителство. Трябва най-сетне да сложим край на тази арогантност в българската политика. За първи път от много години имаме реалната възможност да променим България", добави Радев.
По негови думи срещита на "Прогресивна България" с гражданите от цяла България показват "победа на изборите, но въпросът е с колко".
"Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред", каза той.
