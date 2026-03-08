Сподели close
Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев честити 8 март на българките. Ето какво написа той във Фейсбук:

Скъпи български жени,

Пожелавам ви да сте здрави, а вашите чар, достойнство и постижения да продължават да вдъхновяват и да бъдат опора за вашите семейства и близки!

Честит 8 март!