Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
В условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България.
Президентът подчерта значението на проектите за модернизация на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили на България и открои амбициите на страната ни за пълноценното участие на българската отбранителна индустрия и наука в този процес. Държавният глава отбеляза също така значимостта от осъществяването на редица по-малки от финансова гледна точка проекти, носещи голямо предимство в развитието на съвременни отбранителни способности.
Повишаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, и увеличаването на инвестициите в сферата на сигурността от страните членки на НАТО също бе обсъдено по време на срещата. Държавният глава отново призова за по-тясно сътрудничество между отделните държави членки още в процеса на разработване и внедряване на ново въоръжение, така че да не се задълбочава разделението в НАТО между държави производители и държави консуматори на отбранителни продукти. Затова, по думите на президента, индустриалното сътрудничество, трансферът на технологии и реализацията на съвместни производства са от ключово значение, за да развива всяка страна своя отбранителен потенциал и да допринася за колективната сигурност.
"Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за икономическото развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона“, подчерта президентът по време на срещата и акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.
Държавният глава изтъкна ролята на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия в учебния полигон "Ново село“ като пример за отлична координация и възможност за укрепване на взаимодействието между съюзническите държави от региона, съобщиха от прессекретариата. Румен Радев приветства усилията за достигане по-високо ниво на подготовка и оперативна съвместимост в базата, която бе посетена от Радмила Шекеринска в рамките на визитата ѝ у нас.
Сред обсъдените по време на срещата теми бе и войната в Украйна, произтичащите от нея рискове за международния мир и сигурност, както и международните инициативи за прекратяване на военните действия и търсене на мирно решение със средствата на дипломацията.
