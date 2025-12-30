Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия. Те са публикувани в днешния брой на "Държавен вестник".
Иван Илиев Кондов е назначен за посланик в Италианската република със седалище Рим. Елена Радкова Шекерлетова е новият посланик в Португалската република със седалище в Лисабон, а Зорница Петрова Апостолова - в Република Финландия със седалище в Хелзинки.
Посланикът ни в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик в Република Колумбия със седалище в град Бразилия.
