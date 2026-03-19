Днес, 19 март, президентът (2017-2026 г.) Румен Радев ще участва в представянето на приоритетите на "Прогресивна България“ за ускорено икономическо развитие и за демонтаж на олигархичния модел.

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК.

Припомняме, че жребият за номерата на бюлетините за изборите на 19 април беше изтеглен вчера. Оттам стана ясно, че формацията на Радев "Прогресивна България" ще се яви с номер 21.