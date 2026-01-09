Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС.
Това ще се случи на 12 януари (понеделник) от 10.00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Припомняме, че на последните консултации, Радев обяви, че ще започне с връчването на мандатите в началото на новата година.
Дотук се стигна, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести срещу първия бюджет в евро.
Румен Радев връчва първия мандат в понеделник
© Булфото
