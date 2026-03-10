Румен Спецов в пленарна зала в рамките на свиканото извънредно заседание, на което депутатите изслушват служебният министър на финансите Георги Клисурски, Спецов и още няколко ключови фигури свързани с енергийния сектор по темата за повишението на цените на горивата и готовността на страната ни да се справи със ситуацията, предаде репортер на ФОКУС.
Спецов заяви, че за месец април има вече изготвен график за доставки на горива, но има и забавяне.
"Нямаме категоричен отказ, че няма да бъдат изпълнени, но има забавяне. За месец март всичко е подсигурено - за април предстои да видим как ще се развият военните действия", каза той.
''Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД работи на изключително пазарни принципи. След назначаването на особения управител шапката на холдинга вече я няма, което означава, че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества. Всяко от тях е на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува и продава. Същото се отнася и за ''Лукойл Нефтохим Бургас'', което усложнява ситуацията в момент“, коментира той.
Спецов заяви, че каква точно цената може да бъде на нефта не може да се предвиди, тъй като се базира на специализирани агенции. Особеният управител уточни, че в Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда - 300 са танкери за превоз на нефт, 300 за готова продукция и около 200 за доставка на газ.
"В световен мащаб се изпитват много сериозни затруднения. Дори да намерите нефт на добра цена – да няма кой да го транспортира. Това в момента е не по-малка заплаха и трудност, отколкото цената на самия нефт'', каза той.
Спецов посочи по какъв начин санкциите срещу Русия влият на рафинерията в Бургас:
"Самата рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас“ е проектирана и създадена да работи с петрол ''Уралс''. След налагането на санкциите невъзможността за зареждането на този петрол ограничава избора на различни видове нефтове, за да се композира такава смес, за да може системата на ''Нефтохим'' да работи изрядно и да произведе качествено гориво. Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива. Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията''.
По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява и допълни, че цената на горивата на бензиностанциите на ''Лукойл'' е най-ниска в сравнение с останалите търговци.
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
