Румъния вдигна изтребители заради дронове по границата с Украйна, предаде "Аджерпрес", като се позова на прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана. Според прессъобщението дроновете, изстреляни от Руската федерация, се насочвали към украински пристанища по река Дунав, които са в близост до границата с Румъния.Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено чрез съобщение, изпратено от системата РО-Алърт (RO-Alert), че е възможно падане на обекти от въздушното пространство. Предупреждението е изпратено около 12 часа, а тревогата вече е отменена, информират о БТА.Във връзка със случая са били вдигнати два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ, които да наблюдават граничната зона с Украйна в северната част на окръг Тулча.Според данни на Инспектората за извънредни ситуации в Делта (ISU), цитирани от "Аджерпрес", никой не е звънял на единния номер за спешни повиквания 112, за да съобщи за инциденти по време на обявената тревога.