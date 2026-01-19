Румен Радев.
"Сега, ние в момента дори за резултатите не сме сигурни, но това може да има много непредвидими последици, част от които точно защото са непредвидими, може да се окажат негативни не само за президента Радев, но и за много партии, които той счита, че принадлежат към неговия лагер. Със сигурност това решение ще повлияе и на предстоящите президентски избори, в някаква степен ще предопредели и перспективата пред не само този, но и следващия парламент", каза Коларова.
Според политолога явяване на президента на парламентарни избори ще създаде много проблеми.
"Аз мисля, че тези бързи прогнози, че има партии, малките партии просто нямат никакъв шанс да спечелят подкрепа над 4% за следващия парламент, тези бързи прогнози не е много ясно до каква степен те ще са в полза за президента Радев или ще бъдат в негова вреда. Защото аз не си представям тези малки партии веднага да се откажат", заяви тя.
Коларова попита дали малките партии ще бъдат конкуренти на Радев или те също могат да се присъединят?
"Ето, първият голям въпрос, на който трябва да се отговори, е как ще отиде на избори – дали той ще отиде с една малка коалиция от една или две несъществуващи почти до момента електорално, но регистрирани по закон партии, както са правили много преди него, включително Симеон Сакскобургготски, който реално погледнато спечели 50% от мандатите в парламента, дали той ще реши това, или ще направи една по-широка коалиция, тип БСП, тип "Бъдеще за България“, в която може да се включи включително и Социалистическата партия, и тези партии, които в момента са формирали лявата коалиция, представлявана реално погледнато или идентифицирана с БСП? Ето това е един голям въпрос'', каза политологът.
Проф. Румяна Коларова изрази мнение, че избирателите на Ахмед Доган със сигурност ще гласуват за Радев, ако той се яви на следващите парламентарни избори.
"Това е почти гарантиран електорат, особено след последния ход, който Радев направи, връчвайки им третия мандат. Така че това е за малките партии. Що се отнася до големите партии, големият въпрос е каква щета ще нанесе Радев на "Възраждане“ и на "Продължаваме промяната“, и обратното, каква щета те ще нанесат на Радев? Защото борбата за гласове там ще бъде изключително съдбоносна, бих казала дори".
"И най-накрая, и това е също така голям въпрос, как ще се отрази върху подкрепата за ГЕРБ и съответно за "Новото време“ на Делян Пеевски? И тук искам да подчертая, че може би по отношение на Делян Пеевски големият въпрос ще бъде наистина колко електорат би могъл президентът да вземе от Пеевски със съдействието на хората на Доган? И това наистина е голям въпрос", допълни тя.
Чуйте още в записа:
Румяна Коларова: Избирателите на Ахмед Доган със сигурност ще гласуват за Радев
