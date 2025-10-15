ЗАРЕЖДАНЕ...
Русинова: Очаква се до 31 октомври МС да е готов да внесе Бюджет 2026 в Народното събрание
Тя посочи, че страната ни вече има опит с това бюджетът да не се приеме до края на годината, но изрази надежда, че това няма да се случи.
"Трябва да има сериозна отговорност по отношение на всички бюджетни разходи. Има тревоги от страна на експерти от Министерството на финансите. Ние първо трябва да спазим финансовата дисциплина, а и трябва да сме отговорни по отношение на това каква част събираме и каква харчим", обясни още Русинова.
Тя изрази надежда, че страната ни няма да влезе в гръцкия сценарий.
Русинова смята, че "през последните години социалните разходи са нараснали много, в което няма лошо, но трябва да си даваме сметка откъде идват те и накъде се насочват".
