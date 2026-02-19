Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
©
"Много държави, които бяха поканени да участват в мироопазваща част в Ивицата Газа, са отклонили поканата, тъй като се притесняват от възможно насилие и връщане на силите на Хамас. Много трудно ще се стигне до работа на този Съвет за мир, още по-малко до установяване на някакъв ред в Ивицата Газа в следващите месеци“, каза той.
По думите му в Борда за мир участват страни, които политически нямат пряко въздействие върху събитията в Газа.
"Турция, няколко държави от залива, както и Израел участват, но всички тези държави реално имат много различни политики относно бъдещето на Газа", допълни той. "За момента тези разлики не се потушени и вероятно ще има вътрешни дискусии за това как да се намери път напред, за да се прокара и втората фаза от примирието в Газа, която вече трябва да доведе до разполагане на международни сили в района", каза Трад.
Според него най-належащо е разрешаването на хуманитарния въпрос в Газа, който изисква стабилизиране на всички входове и изходи на Газа и възстановяване на най-критичната инфраструктура, включително за питейна вода.
"Следващият въпрос е този за сигурността, защото вътре в самата Газа има редица проблеми, които засягат палестинското население, а не толкова израелската армия. Вътрешно в Газа има сериозна нестабилност. Хамас има опоненти, част от които са подкрепени от Израел. Това доведе до вътрешни сблъсъци, противоречия и проблеми с дистрибуцията на хуманитарната помощ. Това е още един проблем за бъдещите сили и Съвет, които трябва да управляват града, защото ако няма стабилност в самата Газа, няма как да се гарантира сигурността на чуждите сили, които ще бъдат разположени там", обясни близкоизточният експерт.
Експертът е на мнение, че няма да има в близките 2-3 месеца нещо по-различно като процес.
Относно отношенията между САЩ и Иран той заяви, че се очаква ескалация на напрежението. "Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква буквално в следващите дни. Вероятно неделя или понеделник, ако съдим по струпването на сила и движението на военни части в Близкия изток и към него. Очакваме заседание на Израелския кабинет за сигурност, вероятно неделя-вечерта, което може да бъде сигнал за започване на операцията. Трябва да имаме предвид, че ако такава операция започне, тя няма да включва само отделни удари, а ще стане дума за много по-продължителна кампания в Иран. Затова и загатва и самата администрация на Тръмп", каза експертът.
Според Трад, ако няма удар в следващите дни, това ще означава, че взимащите решения във Вашингтон, Тел Авив, Анкара - основните компоненти - вероятно са получили информация, която не са предвидили. Тоест, активизиране на допълнителни военни сили от страна на Иран, които биха ударили сериозно някоя друга военна част или база на САЩ, Израел, Турция и други държави, които участват в подготовката в момента срещу Иран", обясни Трад.
Още по темата
/
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Още от категорията
/
Зорница Илиева: Разделението сред обществото в Турция е стигнал етап, в който не се знае как ще избухне
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
19.02
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато...
22:09 / 19.02.2026
Николай Василев: Служебните правителства по принцип са резервна г...
20:36 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
19:59 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
19:59 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
19:24 / 19.02.2026
Емил Дечев пое МВР: Правовата държава не е куха фраза в Конституц...
17:33 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.