ЗАРЕЖДАНЕ...
Руснакът, обвинен за взрива в Бейрут, остава в ареста
© bTV
Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище.
Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия, пише bTV.
В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин.
Още от категорията
/
Марк Цеков: От дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но няма политическа воля това да се случи
21:02
Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси
21:00
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
20:30
Президентът Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
19:37
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска да се върнат колите на президентството
16:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.