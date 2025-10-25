ЗАРЕЖДАНЕ...
Ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди
© NOVA
По данни на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, през зимните месеци най-много произшествия възникват в районите на Карлово, Съединение и Асеновград. Основната причина – използването на печки на твърдо гориво и лошото състояние на коминните тела.
"Причините за тези пожари са две – строително-технически проблеми, при които в комините има заложени греди, и липсата на редовно почистване. При горенето на твърди вещества се отделят сажди, които при висока температура могат да се запалят“, обясни гл. инспектор Петър Тосков, началник на сектор "Превантивна и контролна дейност“ в Пловдив в ефира на NOVA.
Само през миналата година в региона са регистрирани 74 пожара, предизвикани именно от непочистени комини. За да се избегнат подобни инциденти, специалистите препоръчват комините да се почистват преди всеки отоплителен сезон и редовно да се проверява тяхното състояние.
"Призоваваме гражданите да не използват бензин, нафта или спирт за разпалване на печките – това е изключително опасно. Отговорността за почистването и поддръжката на комините е изцяло на собствениците на жилищата“, допълни гл. инспектор Тосков.
Още от категорията
/
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
23.10
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
22.10
Проф. Георги Касчиев: Първият етап от изграждането на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" е завършен
22.10
Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвай...
21:09 / 24.10.2025
Психолог: Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справ...
20:55 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.