Ръст на заболелите! Лекар: Човек почти не може да стане от леглото!
©
В Бургас броят на заболелите е преминал прага от 170 на 100 хиляди души, което поставя региона в предепидемичен период. По думите на лекарите обаче все още има време да се предприемат адекватни мерки, за да се избегне обявяването на грипна епидемия.
"Грипът настъпва, наистина. В България доминира нов мутирал вариант на грипния вирус – AH3N2. Той се разпространява малко по-бързо от обичайното, защото променената генетична структура позволява частично да се избягва имунната защита на населението“, обясни пред БНТ д-р Петко Желязков, представител на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.
Той изтъкна като проблем липсата на бързи тестове за грип, което усложнява диагностициранетои лечението.
Лекарите напомнят, че симптомите на грипа са ясно разпознаваеми:
"Грипът започва внезапно – с много висока температура, силна отпадналост, главоболие и втрисане. Човек почти не може да стане от леглото“, каза д-р Желязков.
Препоръката е при първи симптоми пациентите да останат у дома поне 24 часа и да потърсят лекар. Особено внимателни трябва да бъдат рисковите групи – малки деца, младежи до 18 години и хора над 65 години с хронични заболявания. По думите на д-р Желязков тази година най-често боледуват именно децата:
"Те са по-податливи заради липсата на изградена имунна защита и струпването в затворени помещения“, обясни той.
Още по темата
/
Д-р Милена Миткова, УНГ: Възпалението на средното ухо е едно от сериозните усложнения от грипа
12.01
Още от категорията
/
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
08:26
След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
08:24
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
12.01
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жена поиска да изтегли 300 евро, но получи 250 и лист хартия. Бан...
21:31 / 12.01.2026
Евростат сложи България на трето място по поскъпване на цените на...
20:59 / 12.01.2026
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улесняв...
20:41 / 12.01.2026
Колко украинци получиха временна закрила в България?
20:23 / 12.01.2026
Строят център за космически изследвания в София
19:39 / 12.01.2026
Деница Сачева: Управлението плати "тежка политическа цена"
19:37 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.