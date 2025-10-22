Увеличава се броят на задържаните лица и образуваните досъдебни производства за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества през септември 2025 г. спрямо август 2025 г. Това показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването по досъдебни производства, свързани с наркотични вещества, незаконно превеждане през границите на страната и трафик на хора.1147 са задържаните лица в периода 1-30 септември 2025 г. спрямо 921 през август, а образуваните досъдебни производства са 1003 в сравнение с 829 месец по-рано.През септември 2025 г. на територията на страната са намерени и иззети общо 2 кг фентанил. Само при една от специализираните акции на 30.09.2025 г. са намерени и иззети 997,83 г фентанил, задържани са двама души.В друг случай в специално изграден тайник при извършена проверка на товарен автомобил с немска регистрация, управляван от турски гражданин, на територията на ГКПП Капитан Андреево на 11.09.2025 г. са намерени общо 739 кг марихуана, разпределени в 656 пакета.По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-30 септември 2025 г. са задържани 92 души и са образувани 27 досъдебни производства за престъпления по чл. 279, чл. 280, чл. 281 от Наказателния кодекс (незаконно превеждане през границата на страната и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната в нарушение на закона).Постановените и влезли в сила през септември 2025 г. съдебни актове за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества са 282, а за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната те са 71.Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството навътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.