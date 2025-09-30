ЗАРЕЖДАНЕ...
Ръст на задържаните за наркотрафик у нас
©
Увеличава се броят на задържаните лица за производство, преработване, придобиване, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества - 921, при 785 за месец юли 2025 г. Разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през август са 55, а през юли т.г. - 40. Според Прокуратурата, от задържаните наркотични вещества и прекурсори най-много са канабисът (23 650 кг) и марихуаната (близо 170 кг).
Сред по-характерните случаи е провеждането на международна операция по сигнал на гръцките партньорски служби, при която в началото на август т.г. е установен контейнер с голямо количество канабис, прикрито зад легален товар. При разтоварването на 810 пакета марихуана са задържани три лица, а по-късно е заловено още едно лице, свързано с доставката. На територията на страната са проведени допълнителни действия по разследването на 6 адреса, претърсени са моторни превозни средства и са извършени обиски.
На 07.08.2025 г. е проведена специализирана полицейска операция от служители на ГДНП и ОДМВР-Пловдив на територията на гр. Първомай. В момент на получаване на пратка, съдържаща високорискови синтетични наркотични вещества, замаскирани в пликове за храна на домашни любимци, са задържани двама мъже, а по-късно единият - турски гражданин, е привлечен като обвиняем. В багажника на лек автомобил са намерени 2 кашона с общо 10 пакета, съдържащи жълтеникаво на цвят прахообразно вещество - синтетичен канабиноид, и два малки плика с бяло прахообразно вещество - синтетичен катинон с общо тегло близо 10 кг.
По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 август 2025 г. са проведени 374 специализирани операции и са задържани 91 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни.
Близо два пъти повече в сравнение с предходния месец са задържаните лица за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.
През август 2025 г. са влезли в сила 217 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 164 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.
Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.
Още от категорията
/
Властите с подробности за случая със служителите, поискали подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс
29.09
Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото не е издирен, не мога да ви кажа къде е
29.09
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!
29.09
Шефът на ИПБ: Двама служители на транспортното министерство са поискали подкуп на тирове, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София!
29.09
Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс
29.09
Удар! 10 490 фалшиви спални комплекти със знаци на световни марки бяха задържани от митнически служители
29.09
Проф. д-р Кожухаров, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна: Фентанилът постепенно измества хероина от наркопазара в България
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.