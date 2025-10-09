Currency News, са политическата несигурност във Франция, лошите данни за Германия и възраждащият се долар на международните пазари.
Прогнози за EUR/USD: Спад до 6-седмично дъно
Щатският долар продължи да напредва на световните пазари с подкрепата на разпродажбите на евро и йена.
Валутният курс евро към долар (EUR/USD) се понижи рязко до 6-седмични дъна от 1.1610 и се затрудни да се възстанови на фона на негативните настроения. Развитието във Франция ще бъде ключов елемент в сряда.
UoB коментира: "Все още няма признаци на стабилизация.“
Според ING: "Въз основа на нашето мнение, че доларът ще се изправи пред рискове от спад, предвид протокола от заседанието на Фед и ралито на щатския долар, което като цяло изглежда малко пресилено, смятаме, че връщането на EUR/USD на 1.170 е по-вероятно, отколкото стойности от 1.150 през следващите дни.“
Йената остава под натиск след изборите през уикенда, докато политическите страхове във Франция продължават да разклащат еврото.
MUFG заяви: "Американският долар се възползва тази седмица от политическите развития извън САЩ, които подкопаха доверието в еврото и йената в краткосрочен план и засенчиха по-незначителното отрицателно въздействие върху щатския долар от продължаващото затваряне на правителството на САЩ.“
Последните данни за Германия регистрираха спад от 4,3% в промишленото производство за август в сравнение с пазарните очаквания за спад от 1,0%.
От ING бяха на мнение: "Изключително разочароващите данни за промишлеността през август току-що увеличиха риска от още едно тримесечие на свиване за германската икономика.“
MUFG добави: "Слабостта ще засили опасенията относно разрушителното въздействие от по-високите тарифи.“
Политическите развития във Франция ще продължат да се следят отблизо, като премиерът Льокорню е изправен пред краен срок днес, за да намери решение на политическата безизходица и бюджетната блокада.
MUFG съобщи: "Последните опити на Льокорню да постигне политическо споразумение до днешния краен срок изглежда вероятно ще се провалят. Близкият съюзник на президента Макрон и негов първи министър-председател Едуар Филип дори съветва той да предприеме по-радикална стъпка, като предложи оставка преди края на мандата си през 2027 г., при условие че бъде приет бюджет.“
Потокът от данни в САЩ продължава да бъде нарушаван от спирането на работата на правителството на САЩ.
