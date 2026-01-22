Рязко увеличение на тол таксите за тежкотоварните автомобили е подготвило от 1 март Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За обществено обсъждане ведомството е публикувало нова тарифа с 30 до 130% скок на таксите за изминат километър по платените пътища.Поскъпването е заради въвеждането на допълнителна компонента в тол таксите - въглеродни емисии. Досега цената отразяваше само разходите по поддържането на инфраструктурата. България обаче трябва да транспонира евродиректива от 2022 г., която задължава въвеждането и на CO₂ компонента, както и други два компонента, свързани с шумовото замърсяване и замърсяване на въздуха от задръствания.От проекта на новата тарифа е видно, че за камиони и автобуси до 12 тона въглеродната компонента е 4 евроцента на изминат километър на магистрала, а за превозните средства над 12 тона тя варира от 5 до 7 евроцента на километър. От мотивите към проекта не е ясно как са определени тези стойности.На този етап другите два компонента в тол таксата - за шумово замърсяване и замърсяване на въздуха, са с нулеви стойности.В същото време остава диференциацията според еко-категорията на превозното средство. Например за камиони до 12 тона с Евро 6 общата такса за изминат километър по магистрала ще нарасне до 8 евроцента при сегашни 6 евроцента, т.е. увеличение от около 30%. За старите и по-замърсяващи тежкотоварни автомобили поскъпването е по-голямо. За камиони с Евро 1 до 4 таксата за движение по магистрала се предвижда да нарасне до 11-12 евроцента за км при сегашни 7-8 евроцента, което е увеличение с около 50%.За автобусите увеличението е още по-голямо. В момента автобусите с висок екостандарт Евро 6 и 5 плащат 3 евро за км на магистрала. Предвижда се от 1 март тази такса да стане 6 евроцента за Евро 6 и 7 евроцента за Евро 5, като последното е ръст от 130%.Целта на евродирективата е чрез икономически стимули да се насърчи използването на по-екологични превозни средства, без да се въвеждат административни забрани или ограничения, се казва в мотивите. Подчертава се, че в редица европейски държави тези механизми вече са въведени.МРРБ подчертава, че с новата тарифа старите и най-замърсяващите тежкотоварни автомобили ще бъдат таксувани 50% по-скъпо от тези с Евро 6/EEV и с 30% по-скъпо от превозните средства, отговарящи на стандарт Евро 5.Странно е, че МРРБ решава да транспонира евродирективата за таксуването на превозните средства точно в периода на двойно обозначаване на цените след въвеждане на еврото, в който действат ограниченията за вдигане на цените.БАБХ също бе подготвила от 1 януари 2026 г. рязък ръст на таксите, които събира за различни услуги като регистрация, одобрения, проверки и изследвания, поръчвани от фермери и производители от хранително-вкусовата индустрия. След острата реакция на засегнатите бизнеси, БАХБ реши да отложи вдигането на тарифите си за след 30 юни 2026 г.Безспорно повишената тарифа за тол-таксите, които държавата събира за движението на превозните средства над 3.5 т, ще увеличи разходите на превоз на стоките, а оттам и крайните им цени. Очаква се и поскъпване на автобусните билети за междуградските превози.За размера на допълнителните транспортни разходи на бизнеса може да съдим от плановете за събиране на повече приходи от тол такси след промяната.За 2026 г. очакваният общ приход е от 642.212 млн. евро, което е с 91.075 млн. евро повече от сумата, която би била събрана, ако няма увеличение на тарифата. От 2027 г., когато прилагането на новата тарифа ще е за една пълна година, допълнителният приход от увеличените тол такси се изчислява на 109.290 млн. евро.От администрацията на МС припомнят в свое становище, че за периода април 2025 г. – декември 2025 г. тарифата на таксите, които се събират за ползването на пътищата, е променяна 2 пъти, като последната промяна е обнародвана на 14 октомври 2025 г. От 1 април увеличението на тол таксите бе с 10%, а от октомври - с още 10%, пише "Сега".По този повод от МС правят забележка към МРРБ: "Доброто планиране на промените в нормативните актове изисква всички необходими промени в една тарифа да се реализират с една инициатива независимо кой е органът, инициирал промените".