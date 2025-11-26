С близо 2,1 млн. лв. кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини
©
С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 юли до 14 септември и ще бъдат преведени по бюджетите, на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.
Още по темата
/
На вниманието на родителите: Очаква се голяма промяна по отношение на допускането на малчуганите в детските градини
01.10
От днес родителите на деца, които не са приети в ясла или детска градина, могат да кандидатстват за компенсации
01.09
833 семейства в столицата ще получат компенсация, защото нямат осигурено място в детска градина
15.06
Край на порочните практики: При 30 отсъствия изключват децата автоматично от детска ясла или градина
15.06
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и може да отпадне от състезанието
13:02
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
09:31
Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт
25.11
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Млад лекар: Депутатите не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Протестите ни ще продължат
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.