С българското знаме в ръка Виктория откри "Евровизия 2021"

© С българското знаме в ръка – така певицата Виктория Георгиева дефилира по тюркоазения килим на Евровизия 2021. Най-голямото музикално събитие бе официално открито от кмета на града-домакин Ротердам - Ахмед Абуталеб.



В чест на един от спонсорите на песенния конкурс, килимът тази година бе с цвят, различен от червения. Тази промяна обаче само засили ексцентричността на част от облеклата, с които се представиха изпълнителите.



Българската певица и този път не изневери на себе си. Пред камерите тя се появи с удобни широки дрехи и голям шлифер на каре. Георгиева е единствената звезда, запечатана от фотографите на Европейския съюз за радио и телевизия с флага на родината си в ръка. Други артисти обаче се позираха със знамената на колегите си от други държави, които не могат да присъстват.



Изпълнителката на Growing Up Is Getting Old не беше единствената, която остави българска следа по тюркоазения килим на гордия с пристанищата си Ротердам. За откриването на градне събитието в Нидерландия пристигна и роденият у нас Филип Киркоров.



Певецът, който също се е състезавал в Евровизия през 1995 г., е част от делегацията на Молдова.



Според инструкциите на Европейския съюз за радио и телевизия и домакините от Ротердам, всеки участник не трябва да контактува с човек извън собствената си делегация. С цел да се избегне масово заразяване с коронавирус, всички изпълнители и екипите им се тестват веднъж на поне 48 часа за COVID-19.



Именно заради това на откриването не успяха да присъстват представителите на Полша и Исландия. Предстои да се изясни дали те ще могат да се качат на сцената на Евровизия 2021, като се очакват резултатите им от по-точните тестове – PCR.