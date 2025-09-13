ЗАРЕЖДАНЕ...
С един клик - ти контролираш системата: МЗ популяризира мобилното приложение еЗдраве
В периода 15 – 21 септември пунктове за съдействие ще бъдат разкрити в редица по-малки градове и села, сред които Банско, Свищов, Криводол, Тервел, Лом, Победа, Комарево, Лозница, Златица и други.
Карта с всички локации ще откриете на сайта на Министерството на здравеопазването тук: https://www.mh.government.bg/…/informaciya-za…/eZdrave
Установим ли нередност при въвеждането на ерото, ще имаме възможност да се оплачем, но за всеки проблем – пред различна институция
15:23
Караджов към бъдещите студенти: Вие ще градите утрешна България, тръгнала от първите телеграфни импулси, днес с водещите позиции в дигитализацията
13:42
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13:25
Надежда Нейнски: Имаме нужда най-после това прословуто членство – в Шенген, в Европа, в НАТО, да се усети от хората
12.09
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
12.09
