С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е готова за зимата
Автомобилният експерт Румен Дунев от Сдружение "Автотехнически експертизи по пътна безопасност" обясни пред NOVA, че най-голямата опасност се крие в аквапланинга. "Това е явление, при което, когато грайферът не може да отведе водата между пътното платно и гумата, се получава хидродинамичен клин, повдигащ автомобила. Щом се отдели от платното, той губи сцепление. Така колата нито може да спре, нито да завие. Ако изпаднете в такава ситуация, не въртете волана и не натискайте спирачки - изчакайте да се получи сцепление. Това, което може да ви предпази в такава ситуация, е намаляване на скоростта", обясни Дунев.
По думите му изключително важни са добрите чистачки, напълно работещата осветителна система, както и отоплението, за да не се запотяват стъклата.
"Видимостта в усложнена метеорологична обстановка е много важна. Добре регулираните фарове виждат 200-300 метра повече за водача. Мисля обаче, че все още не е обосновано да сменяме гумите, тепърва ще има затопляне. През ноември е времето за това", коментира експертът.
