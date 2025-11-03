Тази седмица цената на потребителската кошница се покачва с 1 лв. нагоре. От 97 лв. през изминалата седмица тя става 98 лв. Абсолютно характерно явление за сезона, в който се намираме. Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, предаде репортер наТой подчерта, че при зеленчуците, особено тези, които излизат извън сезон, се забелязват по-сериозни вариации. Намаляват обаче цените на зеления пипер, картофа, лука, зелето, лимона и ябълките.Увеличение се наблюдава най-вече при доматите и най-вече при краставиците. "Очевидно е, че имаме доста по-малко предлагане в есенно-зимния сезон от гледна точка на оранжериите и това веднага се отрази на цената", каза Иванов.Тази седмица се отчита поскъпване на пилешкото и свинското месо с 18 стотинки. Стоките, които намаляват цената си, са кашкавал, сирене, масло, ориз, кисело мляко, захар и прясно мляко. "При основните хранителни продукти към момента не се оформя тенденция за промяна, имаме сравнително балансирано прилагане", отбеляза председателят на ДКСБТ.От 20 май 2025 г. до сега той отчете поскъпване най-вече при яйцата, сиренето, свинското и пилешко месо, както и доматите и краставиците, чиито цени се вдигат в последните дни вследствие отново на оранжерийното производство.