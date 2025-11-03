С лев по-скъпа е потребителската кошница тази седмица
©
Той подчерта, че при зеленчуците, особено тези, които излизат извън сезон, се забелязват по-сериозни вариации. Намаляват обаче цените на зеления пипер, картофа, лука, зелето, лимона и ябълките.
Увеличение се наблюдава най-вече при доматите и най-вече при краставиците. "Очевидно е, че имаме доста по-малко предлагане в есенно-зимния сезон от гледна точка на оранжериите и това веднага се отрази на цената", каза Иванов.
Тази седмица се отчита поскъпване на пилешкото и свинското месо с 18 стотинки. Стоките, които намаляват цената си, са кашкавал, сирене, масло, ориз, кисело мляко, захар и прясно мляко. "При основните хранителни продукти към момента не се оформя тенденция за промяна, имаме сравнително балансирано прилагане", отбеляза председателят на ДКСБТ.
От 20 май 2025 г. до сега той отчете поскъпване най-вече при яйцата, сиренето, свинското и пилешко месо, както и доматите и краставиците, чиито цени се вдигат в последните дни вследствие отново на оранжерийното производство.
Още по темата
/
Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
22.10
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
21.10
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
21.10
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
16.10
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
16.10
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
16.10
Още от категорията
/
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
15:47
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
15:28
Доц. Даниел Смилов: Президентските избори ще бъдат решаващи за посоката, по който ще тръгне страната, но истинската надпреваря все още не е започнала
13:29
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
12:56
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
11:18
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.