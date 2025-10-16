ЗАРЕЖДАНЕ...
С по 30 000 лв.: КЗП глоби 70 търговци, непредоставили данни за цените
©
Същевременно длъжностни лица на Комисията предприемат действия по извършване на проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро. Установени са и нарушения във връзка с етикетирането, които най-често се изразяват в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.
След предприетите административни действия от КЗП вече 22 от посочените дружества предоставят информацията, а останалите са предприели действия по предоставянето й.
Обръщаме внимание на всички търговци, че предоставянето на данни за цените е от особена важност за КЗП и осъществяване на нейните правомощия и заявяваме готовност да предприемем всички законови мерки за изпълнение на задължението за предоставяне на информация за цените.
Към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта "Колко струва", което е основа за неговото пълноценно и коректно функциониране.
Още по темата
/
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг
11:37
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
15.10
Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
09.10
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
09.10
Още от категорията
/
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
14:40
Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
12:14
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
11:59
Омбудсманът предлага отмяна на закона за предоставяне на удостоверение за доходите при продължаване на детските помощи
10:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.