Министерският съвет прие промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.С промените действащият подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност. Както и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.Целта е чрез преизчисляването на съществуващите държавни такси от лева в евро да се постигне на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица.