С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
©
С промените действащият подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност. Както и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.
Целта е чрез преизчисляването на съществуващите държавни такси от лева в евро да се постигне на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица.⅚
Още по темата
/
Рая Назарян се срещна с председателя на ЕП Роберта Мецола: Покани я на официално посещение в България
14:50
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
12:01
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
18.11
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
14.11
Още от категорията
/
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
17:12
Одобриха транш от близо 92 млн. лева за изплащане на обезщетения в общинските образователни институции
15:35
Отпуснаха 2,7 млн. лева за стипендии в 73 училища и 7 млн. лева за бонуси за учители и директори
15:18
Караджов за единния билет: Данните ще показват местоположение, разписание и колко души се превозват
14:15
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
09:58
Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
08:46
Гроздан Караджов: 4,4 млн. лв. за 290 часа работа средно годишно на правителствения "Фалкон". Това е разсипия, ще възложа да бъде продаден!
08:28
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.