Тричленен състав на Апелативен съд – София (САС) отменя решението на СГС и открива производство по ликвидация и заличаване на "Българска православна старостилна църква“.Делото е разгледано по жалба на прокуратурата срещу решение на Софийския градски съд. Решението на съда е окончателно.