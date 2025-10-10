Сподели close
Тричленен състав на Апелативен съд – София (САС) отменя решението на СГС и открива производство по ликвидация и заличаване на "Българска православна старостилна църква“. 

Делото е разгледано по жалба на прокуратурата срещу решение на Софийския градски съд. Решението на съда е окончателно.