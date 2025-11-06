САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"
©
Припомняме, че мъжът до Златка Райкова,заедно с брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на ГДБОП. Тя бе по Европейска заповед за арест, издадена от Франция във връзка с разследването е за "черно тото" в тениса.
Още по темата
ГДБОП започва проверка на активите на Златка Райкова и Карен Хачатрян по случая с "черното тото"
24.10
Франция очаква решението на българския съд дали да екстрадира задържаните зари "черно тото" българи
17.10
Още от категорията
/
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
08:54
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
02.11
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
01.11
"Уолтопия" стана жертва на кибератака, Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация
31.10
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
22:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.