OFAC) удължи до 1 май изтичащия на 1 април лиценз, който разрешава воденето на преговори и сключването на предварителни споразумения с "Лукойл" за продажбата на Lukoil International GmbH (LIG, притежава чуждестранните активи на нефтената компания) или на която и да е контролирана от нея компания.
При това всяка сделка трябва да бъде одобрена с отделно разрешение от OFAC.
По-рано "Лукойл" напълно отписа инвестицията си в Lukoil International GmbH и призна загуба от обезценка в размер на 1,66 трлн. руб.
"Лукойл" беше включен в санкционния списък на САЩ на 22 октомври. След това OFAC, знаейки за потенциалните усилия за продажба на чуждестранните активи на руската компания на юридически лица, чиито активи не са блокирани, издаде лиценз до 13 декември, който впоследствие беше удължен до 17 януари тази година и по-нататък до 28 февруари. Разрешените видове дейности включват водене на преговори по условията на окончателните споразумения, финансова и правна проверка, привличане на външни съветници и консултанти.
След налагането на американски и британски санкции срещу компанията (на 15 октомври) "ЛУКОЙЛ“ обяви намерението си да продаде чуждестранните си активи. Така нефтената компания получи и прие предложение за изкупуване от международния търговец на суровини Gunvor, като ключовите условия бяха договорени между страните. Осъществяването му обаче стана невъзможно поради позицията на Министерството на финансите на САЩ, което не одобри сделката. В края на януари 2026 г. ПАО "Лукойл" сключи споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на LUKOIL International GmbH. Договорът очаква одобрение от страна на OFAC.
Лондон разреши операции с международните активи на компанията до 25 август 2026 г.
"Лукойл“ участва в проекти в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Египет, Камерун, Нигерия, Гана, Мексико, ОАЕ и Република Конго. На компанията принадлежат нефтопреработвателни заводи в България, Румъния, Нидерландия, както и мрежа от бензиностанции в 19 държави, наброяваща около 2,5 хил. станции. Доказаните запаси от нефт и газ по международните проекти на "Лукойл" към края на 2024 г. възлизат на 1 трилион 345 милиарда барела нефтен еквивалент. Добивът на нефт с газов кондензат по международни проекти, без да се отчита проектът "Западна Курна-2“, възлиза през 2024 г. на 3,9 млн. т, а добивът на газ – на 16,2 млрд. куб. м. Обемът на преработката в европейските нефтопреработвателни заводи на групата през 2024 г. възлиза на 13,5 млн. т, като се понижава с 18% на годишна база във връзка с продажбата на нефтопреработвателния завод ISAB в Италия през май 2023 г. Търговията на дребно с нефтопродукти в чужбина през 2024 г. е на ниво 4,2 млн. т.
Редица чуждестранни активи на НК получиха изключение от санкциите както на Великобритания, така и на САЩ: проектите за разработване на находищата Тенгиз и Карачаганак, както и КТК (Каспийски тръбопроводен консорциум).
САЩ удължиха лиценза за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл"
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.