ЗАРЕЖДАНЕ...
СДВР: Протестните действия и блокирането на входовете на НС са извършени извън съгласуваните часове за провеждане на мероприятието
© Булфото
Ето каква информация предоставиха от СДВР:
На основание утвърден план от директора на СДВР главен комисар Любомир Николов и след получено писмо от Столична община за провеждане на протестни действия на площад "Независимост", са предприети действия по обезпечаване на обществения ред.
Следва да се има предвид, че в съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18.09.2025 г. от 08.00 часа до 22.00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите".
Указано е още, че "спирането и паркирането на пътни превозни средства следва да се извършва единствено на обозначените за това места, без да се възпрепятства движението на автомобили".
Няма съгласувателно разрешение от страна на Столична община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание.
При предприемане от полицейските служители на действията по охрана, описана в утвърдената план-разстановка, на място са установени групи от лица (по-голямата част от тях с имунитет като народни представители), които физически и с автомобили са блокирали входовете и изходите на Народното събрание.
Нерегламентираните протестни действия и блокирането са извършени извън предварително съгласуваните часове за провеждане на протестното мероприятие. Предприети са незабавни действия от полицейските служители за обезпечаване на входовете и изходите в района на Народното събрание за преминаване на автомобили със специален режим - линейки и пожарни автомобили, и такива с конкретни задължения по време на пленарните заседания.
В допълнение е създадена необходимата организация за премахване и недопускане на автомобили, затрудняващи преминаването на хора и коли в и извън сградата на Народното събрание. Предстои служителите на отдел "Пътна полиция" на СДВР да предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на булевард "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите на страната, и издаването на съответните санкции.
Още по темата
/
Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай - тази трагедия не трябва да се политизира
13:11
Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните си действия убихте един достоен полицай!
12:45
Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, че и по този начин нищо няма да постигнат
10:30
Още от категорията
/
Проф. Герджиков: Парламентът може да изкара и пълен мандат, опозицията не е достатъчно силна, а управляващите държат здраво юздите
18:26
Министър Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба "Военна полиция"
17:15
Началникът на кабинета на Вълчев: Политиките на европейско ниво вече намират отражение в националните политики и нормативни промени в България
15:02
Анализатори: Опозицията е разединена, няма как математически да се случат нещата и вотът на недоверие да мине
09:24
Зорница Илиева: Амбициите на Турция за глобална сила се простират най-вече върху региона на Близкия изток
17.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.