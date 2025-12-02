Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден патрон, както и много хора с опасни и забранени вещи и предмети. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов по време на брифинг.

"Има трима ранени полицаи и един задържан", уточни Николов.

71 души са задържани.

Очаквайте подробности.