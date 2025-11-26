След ранени полицаи и повредена техника, СДВР изпрати писмо до кмета с искане за прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026, предаде"От директора на Столична дирекция на вътрешните работи е изпратено писмо до кмета на Столичната община с искане да бъде издадена заповед за прекратяване на събитието. Не мога да кажа въпросната заповед дали е връчена", коментира Началникът на отдел "Масови мероприятия“ към СДВР гл. инспектор Иван Георгиев.И допълни: "В СДВР е получено уведомление за провеждащото се протестно събитие. Събитието е заявено и съгласувано от 18 до 22 часа. Този час вече мина. Събитието се проведе, където е съгласувано на площад "Независимост" и прилежащата територия "Дондуков", "Цар Освободител" извън зоните за сигурност на НС, МС и Президентството. По време на самото събитие бяха хвърлени множествопо полицейските служители. Имаше лице, което се качи на полицейски автомобил дори е увредил камера от системата ни за видеонаблюдение".Припомняме, че по-рано тази вечер СДВР информира медиите за пострадали служители на реда. Те заявиха, чепри изпълнение на служебните си задължения. Двамата служители са били транспортирани за медицински прегледи в болница."Един от колегите след оказване на медицинска помощ е освободен, другите двама са все още са в болничните заведения и се оказва такава помощ", уточни инспекторът, като добави, че служителите са пострадали вследствие на хвърлени предмети."Колегите бяха адекватни в състояние, в което могат да общуват. Вече лекарите ще кажат, не съм медицинско лице", каза още Георгиев.