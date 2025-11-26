СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
"От директора на Столична дирекция на вътрешните работи е изпратено писмо до кмета на Столичната община с искане да бъде издадена заповед за прекратяване на събитието. Не мога да кажа въпросната заповед дали е връчена", коментира Началникът на отдел "Масови мероприятия“ към СДВР гл. инспектор Иван Георгиев.
И допълни: "В СДВР е получено уведомление за провеждащото се протестно събитие. Събитието е заявено и съгласувано от 18 до 22 часа. Този час вече мина. Събитието се проведе, където е съгласувано на площад "Независимост" и прилежащата територия "Дондуков", "Цар Освободител" извън зоните за сигурност на НС, МС и Президентството. По време на самото събитие бяха хвърлени множество стъклени и пластмасови бутилки, част имаше и пиротехнически изделия по полицейските служители. Имаше лице, което се качи на полицейски автомобил дори е увредил камера от системата ни за видеонаблюдение".
Припомняме, че по-рано тази вечер СДВР информира медиите за пострадали служители на реда. Те заявиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения. Двамата служители са били транспортирани за медицински прегледи в болница.
"Един от колегите след оказване на медицинска помощ е освободен, другите двама са все още са в болничните заведения и се оказва такава помощ", уточни инспекторът, като добави, че служителите са пострадали вследствие на хвърлени предмети.
"Колегите бяха адекватни в състояние, в което могат да общуват. Вече лекарите ще кажат, не съм медицинско лице", каза още Георгиев.
