ЗАРЕЖДАНЕ...
СДВР разби престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
© Булфото
Това заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, който предостави информация във връзка с мащабни операции по линия фалшификации на парични знаци, предаде репортер на "Фокус".
Николов обясни, че във вчерашния ден СДВР е задържало още едно лице след сделка с неистински банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро с обща стойност 32 000 фалшиво евро.
''Държа да отбележа, че фалшификатите са с изключително високо качество. Имаме информация, че тези банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа от 15 години", допълни той.
По третия случай е започнала работа от страна на полицията след многобройни сигнали, най-вече от бензиностанции. Задържани са три лица и впоследствие четвърто за 72 часа, разказа Николов и заяви, че работата по всеки от случаите продължава.
Директорът на СДВР алармира гражданите да използват само лицензирани институции за обмяна на валута, защото фалшификатите, които са иззели, са с много добро качество и лесно заблуждават.
"Очакванията са такива измами да зачестят", каза още той.
Още от категорията
/
Даниел Митов: България ще се старае за намаляване на престъпленията срещу интелектуална собственост
11:20
Криминален психолог за случая с убития Краси: Необходими са промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година
21.10
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
21.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
"Арестувани са четири лица": Прокуратурата и НСлС с подробности за разследването с "черното тото"
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.