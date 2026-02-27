Сподели close
СГС регистрира партията на Ахмед Доган - "Алианс за права и свободи".

Това стана ясно от регистъра на политическите партии в сайта на Софийския градски съд. 

Датата на регистрация е 16 февруари. 

Представляващи партията са Танер Али, Севим Али, Хайри Садъков и Димитър Николов. Като седалище на новата партия е посочен адрес на столичната улица "Солунска“.