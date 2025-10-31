СГС узакони Весела Лечева като председател на БОК
© БФ Спортна стрелба
Атакувани бяха решенията за избор на Весела Лечева за нов председател, както и тези за нов Контролен съвет и Изпълнително бюро на БОК.
Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела.
Весела Лечева, избрана за нов председател на БОК, оспори тези твърдения, поддържайки, че всички процедури са спазени. В съдебното си решение съдът констатира и странното поведение на ответника БОК в лицето на Стефка Костадинова, която по никакъв начин не взема становище по отношение основателността на исковете и странно не се защитава срещу тях като не оспорва изложените от ищеца факти. (стр. 2 от р-то)
След анализ на доказателствата съдът прие, че
1. Няма нарушена процедура относно свикването на Общото събрание, въпреки усилията на Стефка Костадинова и нейния процесуален представител да шиканират процеса като не представят изисканите им от съда доказателства, "вероятно поради липса на интерес от страна на все още представляващия председател на БОК с изтекъл мандат Стефка Костадинова от установяването на тези факти“ (стр. 12 от р-то);
2. Заседанието е проведено при пълен кворум – присъствали са 83 от общо 86 членове, което по безспорен начин докаазва, че всички членове са били надлежно уведомени за провеждането му;
3. Всички отчетни документи и проекти за решения са били представени и обсъдени надлежно.
4. Кандидатурата на Весела Лечева е подадена в срок, като изчисленията на срока са изцяло в съответствие с изискванията на ГПК.
5. Изборът ѝ за председател е законосъобразен, извършен с тайно гласуване, при което тя получава огромно мнозинство от 48 гласа срещу 33.
6. Не са налице и никакви нарушения при гласуването на ИБ и КК на БОК, като кандидатурите са приети с пълно мнозинство от всички присъъстващи.
Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.
В решението си съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения – включително изборът на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет – са валидни и законосъобразни.
Към момента в Софийски градски съд висят още четири съдебни дела с идентични искови молби, подадени от други членове на БОК.
Настоящото решение е знаково за изхода на тези сходни казуси, като ясно и недвусмислено показва подхода на съда при оценката на законосъобразността на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет от 19.03.2025 година и избора на Весела Лечева за нов председател на БОК.
Още от категорията
/
Жечо Станков: Партньорството ни с Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни
12:21
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
10:21
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
09:14
Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.