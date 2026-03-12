В периода 10–11 март 2026 г. СМП сезира Европейската комисия, българските институции и Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) за сериозния риск, който рязкото и трудно предвидимо поскъпване на горивата създава за международния автомобилен транспорт, за веригите на доставки и за ценовата стабилност на стоките от първа необходимост.Съюзът на международните превозвачи излезе с позиция по въпроса.Според членовете му, секторът е поставен под силен натиск. Разходите за гориво формират между 30% и 35% от оперативните разходи на транспортните предприятия."В същото време значителна част от превозите се извършват по договори, сключени при значително по-ниски цени на енергийните ресурси. Когато към това се добавят традиционно ниските маржове в сектора, отложените плащания на навлата и нарастващите пътни такси, много превозвачи са изправени пред реален риск от тежки ликвидни затруднения", пишат от СМП.Според тях, най-уязвими са малките и средните предприятия, които съставляват гръбнака на транспортния бранш. За много от тях липсата на бърза и адекватна подкрепа може да доведе до преустановяване на дейността, отлагане на инвестициите в по-екологичен автопарк и допълнително напрежение върху пазара на транспортни услуги.От Съюза са на мнение, че това е заплаха не само за превозвачите, но и за цялата икономика, тъй като автомобилният транспорт е ключов за снабдяването, индустрията, търговията и непрекъсваемостта на веригите на доставки.СМП счита, че настоящата ситуация изисква незабавни, координирани и ясно разписани мерки на национално, европейско и международно ниво. Необходимо е да бъдат предприети действия, които едновременно да стабилизират сектора в краткосрочен план и да осигурят по-голяма предвидимост за бизнеса в условия на криза.Съюзът настоява за:- спешни национални механизми за частично компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво;- финансови инструменти за ликвидна подкрепа на автомобилните превозвачи,включително ускорен достъп до целеви програми, гаранции, нисколихвени заеми идруги форми на подпомагане;- мерки за по-голяма предвидимост и контролируемост на цените на горивата, както и ефективен контрол срещу пазарни спекулации;- координирани действия на европейско ниво за недопускане на изкривявания вконкурентната среда между превозвачите от различните държави;- активна роля на IRU при формирането на обща международна позиция и призащитата на интересите на сектора пред европейските институции.СМП подчертава, че транспортният сектор не може да поема самостоятелно целия ценови шок, когато от неговата стабилност зависи движението на стоки, снабдяването на бизнеса и ежедневието на гражданите. В тази ситуация е необходима бърза институционална реакция, за да се предотвратят фалити, сривове във веригите на доставки и нов натиск върху цените.СМП ще продължи да настоява за конкретни решения и остава готов за диалог снационалните и европейските институции в защита на българските превозвачи и на устойчивото функциониране на транспортния пазар.