СРП: Клиповете от АГ кабинети в София идват от IP адреси извън ЕС
Това каза по време на брифинг Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура.
На въпрос дали само д-р Венелин Иванов е задържан, Николаев отговори, че от материалите по делото имаме данни единствено за доктора, а камерата е една на борй.
Става ясно, че IP адресите, от които са генерирани клиповете, са локализирани в чужбина, извън ЕС.
"Дадени са указания на разследването да се установи евентуална връзка със случаите в Бургас, при всички положения, разследването ще протече, ще се разкрие цялата истина. Монтирането на камери в гинекологичен кабинет, освен че би могло да е престъпление, със сигурност е законово нарушение", каза още той.
