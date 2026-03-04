Деница Сачева в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
По думите й ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции.
"До този момент всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от Андрей Гюров", добави още Сачева.
Според Сачева е крайно време президентът Илияна Йотова да вземе отношение и да свика Консултативен съвет за национална сигурност, на който да бъдат поканени парламентарните групи.
"Служебното правителство до този момент демонстрира, че е за служебно ползване от ПП - ДБ и от Румен Радев", каза тя.
Сачева обясни още, че единственият министър, към когото ПГ на ГЕРБ изразява подкрепа, е министърът на отбраната Атанас Запрянов.
"Да, ние сме дали нашата подкрепа за Запрянов, но това не е фактор за позицията ни спрямо правителството, защото то си има премиер, а той в момента действа еднолично", каза още тя.
Сачева: Служебното правителство демонстрира, че е за служебно ползване от ПП-ДБ и от Радев
© ФОКУС
Още по темата
/
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
14:59
Слави Трифонов: Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала?
13:20
Политолог: Радев няма да казва нищо конкретно, ще говори с общи фрази, за да получи максимална подкрепа
09:57
Румен Радев: Предсрочният парламентарен вот ни изправя пред два избора - или прогресивна България, или олигархия
03.03
Още от категорията
/
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
21:04
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
21:02
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
19:42
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:24
Министър подаде оставка!
15:37
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
13:21
Министърът на отбраната е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
13:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.